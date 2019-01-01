Элементарно. Сезон 7. Серия 12
Wink
Сериалы
Элементарно
7-й сезон
12-я серия
9.42019, Elementary 7
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

Элементарно (сериал, 2019) сезон 7 серия 12 смотреть онлайн

О сериале

Шерлок Холмс и Джоан Ватсон продолжают весьма плодотворное сотрудничество. Доктору удается контролировать гениального детектива. Однако, в скором времени все будет держаться на грани, Шерлок окажется в шаге от пропасти из которой едва сумел выбраться раньше, а Джоан будет преследовать прошлое.

Сериал Элементарно 7 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Элементарно»