Элементарно. Сезон 6. Серия 5
Wink
Сериалы
Элементарно
6-й сезон
5-я серия
9.42018, Elementary 6
Драмы, Детективы18+

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Элементарно (сериал, 2018) сезон 6 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Шерлок Холмс и Джоан Ватсон продолжают весьма плодотворное сотрудничество. Доктору удается контролировать гениального детектива. Однако, в скором времени все будет держаться на грани, Шерлок окажется в шаге от пропасти из которой едва сумел выбраться раньше, а Джоан будет преследовать прошлое.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Элементарно»