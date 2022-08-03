Элементарно. Сезон 5. Серия 8
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Сериалы
Элементарно
5-й сезон
8-я серия
9.42015, Elementary 5
Драма, Детектив18+

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Элементарно (сериал, 2015) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

Холмс не прижился в разведке и его уволили. Вернувшись из Лондона в Нью-Йорк, Холмс решает вернуться к привычному делу. Теперь у детектива новая помощница и желание сотрудничать с полицией. Холмсу необходимо получить одобрение на сотрудничество с полицией от Джоан Ватсон, которая теперь является главным частным консультантом полиции города. Также доступная английская звуковая дорожка.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
37 мин / 00:37

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Элементарно»