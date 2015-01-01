WinkСериалыЭлементарно5-й сезон21-я серия
9.42015, Elementary 5
Драма, Детектив18+
Этот сериал �пока недоступен
Элементарно (сериал, 2015) сезон 5 серия 21 смотреть онлайн
О сериале
Холмс не прижился в разведке и его уволили. Вернувшись из Лондона в Нью-Йорк, Холмс решает вернуться к привычному делу. Теперь у детектива новая помощница и желание сотрудничать с полицией. Холмсу необ�ходимо получить одобрение на сотрудничество с полицией от Джоан Ватсон, которая теперь является главным частным консультантом полиции города. Также доступная английская звуковая дорожка.
Сериал Элементарно 5 сезон 21 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Гай
Ферленд
- ДПРежиссёр
Джон
Полсон
- Актёр
Джонни
Ли Миллер
- Актриса
Люси
Лью
- ЭКАктёр
Эйдан
Куинн
- ДМАктёр
Джон
Майкл Хилл
- ДГАктёр
Джордан
Гелбер
- ДНАктёр
Джон
Ноубл
- Актриса
Офелия
Ловибонд
- НЭАктёр
Нелсан
Эллис
- АЭАктёр
Ато
Эссандо
- ТГАктёр
Тим
Гини
- РХСценарист
Роберт
Хьюит Вульф
- ТЯСценарист
Тамара
Яронь
- КБПродюсер
Карл
Беверли
- РДПродюсер
Роберт
Доэрти
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- КБХудожник
Клэй
Браун
- РХХудожница
Ребекка
Хофхерр
- ЭБХудожник
Эндрю
Бернард
- ППХудожница
Патти
Подеста
- БЗМонтажёр
Билл
Забала
- РХОператор
Рой
Х. Уэгнер
- ШККомпозитор
Шон
Коллери
- ЗККомпозитор
Зои
Китинг