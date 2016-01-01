Элементарно. Сезон 5. Серия 10
Wink
Сериалы
Элементарно
5-й сезон
10-я серия
9.42016, Elementary 5
Драма, Детектив18+

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Элементарно (сериал, 2016) сезон 5 серия 10 смотреть онлайн

О сериале

Шерлок Холмс и Джоан Ватсон продолжают весьма плодотворное сотрудничество. Доктору удается контролировать гениального детектива. Однако, в скором времени все будет держаться на грани, Шерлок окажется в шаге от пропасти из которой едва сумел выбраться раньше, а Джоан будет преследовать прошлое.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Элементарно»