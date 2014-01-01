Элементарно. Сезон 3. Серия 13
Wink
Сериалы
Элементарно
3-й сезон
13-я серия
9.62014, Elementary 3
Драмы, Детективы18+

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Элементарно (сериал, 2014) сезон 3 серия 13 смотреть онлайн

Сюжет

Холмс не прижился в разведке и его уволили. Вернувшись из Лондона в Нью-Йорк, Холмс решает вернуться к привычному делу. Теперь у детектива новая помощница и желание сотрудничать с полицией. Холмсу необходимо получить одобрение на сотрудничество с полицией от Джоан Ватсон, которая теперь является главным частным консультантом полиции города.
Также доступная английская звуковая дорожка.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Элементарно»