Элементарно (сериал, 2012) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

Сюжет

События разворачиваются в современном Нью-Йорке. Знаменитый сыщик Шерлок Холмс лечится от пристрастия к наркотикам. После курса реабилитации его отец решает приставить к сыну доктора Джоанн Ватсон, �которая за приличное вознаграждение согласилась побыть нянькой при довольно капризном пациенте.



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