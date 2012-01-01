Элементарно. Сезон 1. Серия 15
Wink
Сериалы
Элементарно
1-й сезон
15-я серия
9.62012, Elementary 1
Драмы, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Элементарно (сериал, 2012) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Сюжет

События разворачиваются в современном Нью-Йорке. Знаменитый сыщик Шерлок Холмс лечится от пристрастия к наркотикам. После курса реабилитации его отец решает приставить к сыну доктора Джоанн Ватсон, которая за приличное вознаграждение согласилась побыть нянькой при довольно капризном пациенте.

Сериал Элементарно 1 сезон 15 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Элементарно»