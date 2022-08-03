Электроэнергетика, тепловая и атомная
Wink
Детям
9 класс. География
Общая характеристика хозяйства России
Электроэнергетика, тепловая и атомная

9 класс. География (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

6.22020, Электроэнергетика, тепловая и атомная
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

К изучению предлагается тема Электроэнергетика, тепловая и атомная. Вначале мы вспомним, что такое электроэнергетика и какую роль она играет в жизнеобеспечении страны. Затем рассмотрим производство электроэнергии в России. Познакомимся с тепловыми и атомными электростанциями, и обсудим их сходства и отличия, достоинства и недостатки.

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Жанр
Образовательные
Время
7 мин / 00:07

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