WinkДетям9 класс. ГеографияОбщая характеристика хозяйства РоссииЭлектроэнергетика, тепловая и атомная
9 класс. География (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
6.22020, Электроэнергетика, тепловая и атомная
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
К изучению предлагается тема Электроэнергетика, тепловая и атомная. Вначале мы вспомним, что такое электроэнергетика и какую роль она играет в жизнеобеспечении страны. Затем рассмотрим производство электроэнергии в России. Познакомимся с тепловыми и атомными электростанциями, и обсудим их сходства и отличия, достоинства и недостатки.
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