8 класс. География (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

На этом уроке вы познакомитесь с темой «Экономико-географическое, транспортно-географическое и геополитическое положение России». В начале занятия вспомните, что собой представляет понятие «экономико-географическое положение», повторите, кто первый ввел это определение, на каких уровнях оно изучается. После этого приступите к изучению экономико-географического, транспортно-географического и геополитического положения России.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!



Сериал Экономико-географическое, транспортно-географическое и геополитическое положение России 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.