WinkДетям11 класс. История РоссииСССР в 1964 - 1982 ггЭкономика СССР в 1964-1982 гг.
11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 8 серия 2 смотреть онлайн
6.52020, Экономика СССР в 1964-1982 гг.
Образовательные18+
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О сериале
На уроке вы найдете ответы на вопросы: почему во время правления Л.И. Брежнева стала популярной шутка: Вы делаете вид, что платите нам деньги, а мы делаем вид, что работаем почему к эпохе, когда было проложено рекордное число линий метро, массово строились жилые кварталы, резко повысилось благосостояние народа, применяется термин застой.
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