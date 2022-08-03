Экономика СССР в 1964-1982 гг.
Wink
Детям
11 класс. История России
СССР в 1964 - 1982 гг
Экономика СССР в 1964-1982 гг.

11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 8 серия 2 смотреть онлайн

6.52020, Экономика СССР в 1964-1982 гг.
Образовательные18+

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О сериале

На уроке вы найдете ответы на вопросы: почему во время правления Л.И. Брежнева стала популярной шутка: Вы делаете вид, что платите нам деньги, а мы делаем вид, что работаем почему к эпохе, когда было проложено рекордное число линий метро, массово строились жилые кварталы, резко повысилось благосостояние народа, применяется термин застой.

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Жанр
Образовательные
Время
31 мин / 00:31

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