На уроке вы найдете ответы на вопросы: почему во время правления Л.И. Брежнева стала популярной шутка: Вы делаете вид, что платите нам деньги, а мы делаем вид, что работаем почему к эпохе, когда было проложено рекордное число линий метро, массово строились жилые кварталы, резко повысилось благосостояние народа, применяется термин застой.



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