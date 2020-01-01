5 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

На данном уроке мы рассмотрим, какие эталоны и правила жизни русской семьи существовали в разные времена. В частности, мы поговорим о Поучении детям Владимира Мономаха, о Домострое как образце жизни русской семьи в Средневековье. Также поговорим о реформах Петра Великого с точки зрения изменений в семье, получения женщинами социальных прав. Мы разберeмся, что такое экономика семьи, почему так важно, чтобы каждый член семьи понимал, какие предметы семье необходимы в первую очередь.



