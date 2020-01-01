Экономика семьи
Wink
Детям
7 класс. Обществознание
Человек и экономика
Экономика семьи

7 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

6.22020, Экономика семьи
Образовательные0+

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Сюжет

Что такое семейный бюджет, из каких ресурсов он состоит, какое место экономика семьи занимает в пространстве экономической системы РФ и мира? Все эти вопросы будут рассмотрены на данном уроке.

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