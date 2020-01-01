WinkДетям10 класс. История РоссииРоссия в 1881 - 1894 гг.Экономика России в пореформенный период
10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 14 серия 3 смотреть онлайн
6.52020, Экономика России в пореформенный период
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Сюжет
Бурный рост российского капитализма в конце XIX века вывел империю в число динамично развивающихся держав, хотя развитие российской экономики имело свою специфику.
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