10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 12 серия 5 смотреть онлайн

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Тема урока Экономика России первой половины XIX в.. Учащимся показано, что основой развития экономики России до 1861 года является сельское хозяйство. Но и промышленность хоть медленно, но развивается. Большое значение для промышленности в этот период имеет ремесленное и мелкотоварное производство. Раскрывается понятие промышленного переворота переход от мануфактур к фабрике. Перечисляются факторы, способствующие экономическому развитию: новые формы торговли, возникшие в первой половине XIX века, строительство железных и шоссейных дорог.



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