11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

На этом занятии все желающие смогут получить представление на тему Экономический цикл и его фазы. Мы поговорим о динамике развития рыночной экономики. Для этого рассмотрим понятие экономический цикл, которое часто используется для описания развития экономической системы в условиях рынка, указывающее на то, что некоторые явления в условиях рынка имеют свойство периодически повторяться. Также познакомимся с его основными фазами.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!



Сериал Экономический цикл и его фазы 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.