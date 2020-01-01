WinkДетям8 класс. ОбществознаниеЭкономикаЭкономическая система
8 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн
6.22020, Экономическая система
Образовательные0+
Этот сериал пока недоступен
О сериале
На данном уроке мы познакомимся с понятием экономическая система и выясним отличительные особенности каждого из основных типов экономических систем. Также мы рассмотрим их сильные и слабые стороны, поразмышляем о том, почему в мире до сих пор сохранились общества с традиционной экономикой.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
Сериал Экономическая система 3 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.