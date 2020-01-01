8 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

На данном уроке мы познакомимся с понятием экономическая система и выясним отличительные особенности каждого из основных типов экономических систем. Также мы рассмотрим их сильные и слабые стороны, поразмышляем о том, почему в мире до сих пор сохранились общества с традиционной экономикой.



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