Экологические катастрофы. Гидросфера. Литосфера
Wink
Детям
5 класс. Природоведение
Человек на Земле
Экологические катастрофы. Гидросфера. Литосфера

5 класс. Природоведение (сериал, 2020) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

6.22020, Экологические катастрофы. Гидросфера. Литосфера
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На уроке мы познакомимся с оболочками Земли, а детальнее всего изучим строение литосферы и гидросферы. Узнаем о том, какое влияние оказывает на окружающую среду человек, и том, какие бывают виды загрязнений. Рассмотрим методы борьбы с загрязнителями.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Экологические катастрофы 4 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Образовательные
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг