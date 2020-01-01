WinkДетям5 класс. ПриродоведениеЧеловек на ЗемлеЭкологические катастрофы. Гидросфера. Литосфера
5 класс. Природоведение (сериал, 2020) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн
6.22020, Экологические катастрофы. Гидросфера. Литосфера
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На уроке мы познакомимся с оболочками Земли, а детальнее всего изучим строение литосферы и гидросферы. Узнаем о том, какое влияние оказывает на окружающую среду человек, и том, какие бывают виды загрязнений. Рассмотрим методы борьбы с загрязнителями.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
Сериал Экологические катастрофы 4 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.