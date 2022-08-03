Эхо террора. Серия 4
Эхо террора (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.32014, Zankyou No Terror
Аниме, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В один из летних дней в Токио произошел крупный террористический акт. Виновниками террора, который «разбудил» самодовольную нацию ото сна, были всего два мальчика. Теперь преступники, известные как «Сфинкс» начали грандиозную игру, которая охватывает всю Японию.

Страна
Япония
Жанр
Драма, Аниме, Триллер
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb

