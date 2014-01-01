Эхо террора (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

В один из летних дней в Токио произошел крупный террористический акт. Виновниками террора, который «разбудил» самодовольную нацию ото сна, были всего два мальчика. Теперь преступники, известные как «Сфинкс» начали грандиозную игру, которая охватывает всю Японию.



Сериал Эхо террора 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.