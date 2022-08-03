WinkСериалыЕкатерина. Взлет1-й сезон4-я серия
Екатерина. Взлет (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2017, Екатерина. Взлет. Серия 4
Драма, Биография18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Екатерина Алексеевна царствует уже шестой год. Ей приходится бороться с угрозой войны, в то время как при дворе против нее зреет заговор. С государственными заботами тесно переплелись любовные интриги: за сердце Екатерины сражаются Григорий Орлов, отец ее незаконнорожденного сына, и молодой офицер Григорий Потемкин. Но Екатерина Вторая не стала бы Великой, если бы не нашла в себе силы преодолеть любые испытания…
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама, Биография
КачествоSD
Время53 мин / 00:53
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ДИРежиссёр
Дмитрий
Иосифов
- Актриса
Марина
Александрова
- Актёр
Павел
Табаков
- СМАктёр
Сергей
Марин
- Актёр
Владимир
Яглыч
- Актёр
Сергей
Колтаков
- АААктёр
Артем
Алексеев
- Актёр
Михаил
Горевой
- Актриса
Любава
Грешнова
- Актёр
Игорь
Скляр
- Актёр
Александр
Булатов
- ААСценарист
Ариф
Алиев
- ААПродюсер
Александр
Акопов
- НШПродюсер
Наталия
Шнейдерова
- СВХудожник
Сергей
Воробьев
- СМХудожница
Светлана
Москвина
- ВСХудожник
Виталий
Сушко
- МСМонтажёр
Маргарита
Смирнова
- МШОператор
Максим
Шинкоренко
- НРКомпозитор
Николай
Ростов