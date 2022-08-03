Екатерина Алексеевна царствует уже шестой год. Ей приходится бороться с угрозой войны, в то время как при дворе против нее зреет заговор. С государственными заботами тесно переплелись любовные интриги: за сердце Екатерины сражаются Григорий Орлов, отец ее незаконнорожденного сына, и молодой офицер Григорий Потемкин. Но Екатерина Вторая не стала бы Великой, если бы не нашла в себе силы преодолеть любые испытания…

