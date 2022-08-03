Екатерина. Взлет. Серия 4
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Екатерина. Взлет
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Екатерина. Взлет (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2017, Екатерина. Взлет. Серия 4
Драма, Биография18+

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О сериале

Екатерина Алексеевна царствует уже шестой год. Ей приходится бороться с угрозой войны, в то время как при дворе против нее зреет заговор. С государственными заботами тесно переплелись любовные интриги: за сердце Екатерины сражаются Григорий Орлов, отец ее незаконнорожденного сына, и молодой офицер Григорий Потемкин. Но Екатерина Вторая не стала бы Великой, если бы не нашла в себе силы преодолеть любые испытания…

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Екатерина. Взлет»