Екатерина Великая (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Мини-сериал рассказывает о позднем этапе правления императрицы, управлявшей Россией на протяжении почти половины XVIII столетия. В центре сюжета — ее взаимоотношения с фаворитом Григорием Потемкиным, нередко злоупотреблявшим властью. Скандалы, интриги, дворцовые перевороты.



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