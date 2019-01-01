Екатерина Великая (2019). Серия 4
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Екатерина Великая (2019)
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4-я серия

Екатерина Великая (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.22019, Catherine the Great
Исторические, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Мини-сериал рассказывает о позднем этапе правления императрицы, управлявшей Россией на протяжении почти половины XVIII столетия. В центре сюжета — ее взаимоотношения с фаворитом Григорием Потемкиным, нередко злоупотреблявшим властью. Скандалы, интриги, дворцовые перевороты.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.2 IMDb