Екатерина. Серия 6
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Екатерина (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

9.32014, Екатерина. Серия 6
Драма, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

1745. Царствующая императрица Елизавета Петровна бесплодна. Единственный наследник — ее слабоумный племянник Петр III. Елизавета не может допустить, чтобы Петр взошел на престол, поэтому решает женить цесаревича, дождаться рождения сына.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Екатерина»