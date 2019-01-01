Екатерина. Самозванцы. Серия 3
Wink
Детям
Екатерина. Самозванцы
1-й сезон
3-я серия

Екатерина. Самозванцы (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

9.62019, Екатерина. Самозванцы. Серия 3
Исторический, Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Встречайте 3 сезон одного из самых популярных российских сериалов нашего времени! Новая часть исторической драмы о Екатерине Великой расскажет о самом сложном периоде правления императрицы — времени Пугачевского бунта, самозванки Таракановой и попыток Панина привести к власти Павла I.

Сериал Екатерина 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Екатерина. Самозванцы»