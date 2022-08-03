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Его любовь
1-й сезон
3-я серия

Его любовь (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2013, Его любовь. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История успешного врача-реаниматолога Игоря, его невесты Ольги и его коллеги — Светы. Игоря и Свету на протяжении многих лет связывали лишь дружеские отношения, но случившаяся трагедия все изменила…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.3 IMDb