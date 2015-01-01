Египет (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2015, Egypt
Документальный12+
Цикл документальных фильмов National Geographic расскажет обо всeм, что вы хотели знать о Египте. Вы увидите потрясающие археологические сокровища, познакомитесь с тайнами Тутанхамона, побываете на реке Царей, раскроете секреты строительства пирамиды Хеопса и послушаете сказки из склепа.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрДокументальный
Время90 мин / 01:30
