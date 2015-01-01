Египет. Серия 2
Wink
Детям
Египет
1-й сезон
2-я серия

Египет (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2015, Egypt
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Цикл документальных фильмов National Geographic расскажет обо всeм, что вы хотели знать о Египте. Вы увидите потрясающие археологические сокровища, познакомитесь с тайнами Тутанхамона, побываете на реке Царей, раскроете секреты строительства пирамиды Хеопса и послушаете сказки из склепа.

Сериал Египет 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Документальный
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.0 КиноПоиск