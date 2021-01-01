WinkСериалыFlynutrition1-й сезон15191-я серия
Flynutrition (сериал, 2021) сезон 1 серия 15191 смотреть онлайн
2021, Эффективная сушка за 8 недель. Детальный рацион. Таблицы БЖУ клетчатка
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О сериале
В этом блоге Денис Семенихин рассказывает о том, как нужно питаться для создания оптимальной физической формы. Вся информация о компонентах пищи, таких как белки, углеводы, жиры, вода, витамины, минералы, клетчатка и др, и их правильных пропорциях содержится в этом блоге
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