WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 321-й сезонЭдриен Янез vs Рэнди Коста
UFC Fight Night Las Vegas 32 (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2021, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
Бывший двукратный чемпион легчайшего дивизиона ТиДжей Диллашоу вернулся в октагон после двухлетнего перерыва. Его соперником стал Кори Сэндхаген (#2 рейтинга), идущим на серии из двух побед. В UFC Сэндхаген потерпел поражение лишь от чемпиона дивизиона Алджэмейна Стерлинга.
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