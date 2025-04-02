WinkСериалыЕдиножды солгав1-й сезон1-я серия
Единожды солгав (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2024, Единожды солгав. Сезон 1. Серия 1
Триллер, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Майя Стерн тяжело переживает убийство своего мужа Джо. Однажды женщина обнаруживает на камере, установленной в детской, кадры, свидетельствующие о том, что ее супруг жив. Тем временем её племянники, Эбби и Дэниел, пытаются найти правду об убийстве своей матери и видят возможную связь между обоими делами.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- НРРежиссёр
Нимер
Рашед
- ТТАктриса
Теа
Тейлор-Морган
- МКАктриса
Мишель
Кигэн
- ЭДАктёр
Эммет
Джей Скэнлэн
- Актриса
Джоанна
Ламли
- МГАктёр
Маркус
Гарви
- ДБАктёр
Дэниэл
Берт
- Актёр
Ричард
Армитедж
- Актёр
Адиль
Ахтар
- ДФАктёр
Дино
Фечер
- ДБСценарист
Дэниэл
Блоклхёрст
- ТФСценарист
Том
Фаррелли
- ЛРПродюсер
Лиза
Робертс Гиллан
- ДБПродюсер
Дэниэл
Блоклхёрст
- ДЛХудожница
Джеки
Леви
- МТХудожник
Мэл
Томпсон
- ЛСХудожница
Люси
Спинк
- ССМонтажёр
Стив
Синглтон
- ГММонтажёр
Гез
Моррис
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли