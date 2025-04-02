Майя Стерн тяжело переживает убийство своего мужа Джо. Однажды женщина обнаруживает на камере, установленной в детской, кадры, свидетельствующие о том, что ее супруг жив. Тем временем её племянники, Эбби и Дэниел, пытаются найти правду об убийстве своей матери и видят возможную связь между обоими делами.

