Единожды солгав. Сезон 1. Серия 1
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Единожды солгав (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2024, Единожды солгав. Сезон 1. Серия 1
Триллер, Драма18+

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О сериале

Майя Стерн тяжело переживает убийство своего мужа Джо. Однажды женщина обнаруживает на камере, установленной в детской, кадры, свидетельствующие о том, что ее супруг жив. Тем временем её племянники, Эбби и Дэниел, пытаются найти правду об убийстве своей матери и видят возможную связь между обоими делами.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Единожды солгав»