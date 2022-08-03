Единорог. Сезон 2. Серия 3
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2-й сезон
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Единорог (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

2020, The Unicorn
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Уэйд — отец-одиночка, которому приходится воспитывать двух взрослеющих дочерей после смерти жены. К изумлению героя, он очень популярен среди женщин. Друзья Уэйда объясняют это тем, что для дам он уникальный «единорог»: работящий, привлекательный, с отличной репутацией и одинокий.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Единорог»