Единорог (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Уэйд — отец-одиночка, которому приходится воспитывать двух взрослеющих дочерей после смерти жены. К изумлению героя, он очень популярен среди женщин. Друзья Уэйда объясняют это тем, что для дам он уникальный «единорог»: работящий, привлекательный, с отличной репутацией и одинокий.

