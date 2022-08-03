Единорог (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2019, The Unicorn
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Уэйд — отец-одиночка, которому приходится воспитывать двух взрослеющих дочерей после смерти жены. К изумлению героя, он очень популярен среди женщин. Друзья Уэйда объясняют это тем, что для дам он уникальный «единорог»: работящий, привлекательный, с отличной репутацией и одинокий.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Джон
Гамбург
- ДХРежиссёр
Дин
Холлэнд
- КАРежиссёр
Кабир
Ахтар
- АРРежиссёр
Алекс
Рейд
- Актёр
Уолтон
Гоггинс
- Актёр
Роб
Кордри
- Актёр
Омар
Бенсон Миллер
- МЛАктриса
Майя
Линн Робинсон
- РДАктриса
Руби
Джей
- ММАктриса
Макензи
Мосс
- МУАктриса
Микаэла
Уоткинс
- ДБАктёр
Девин
Брайт
- КФАктриса
Клео
Фрайзер
- ПКАктриса
Принцесс
К. Мэпп
- ИДСценарист
Иден
Дрэнджер
- ДБСценарист
Джейсон
Бельвиль
- ЖЭСценарист
Жак
Эдмондс
- ККСценарист
Крис
Келли
- ДБПродюсер
Джейсон
Бельвиль
- ГКПродюсер
Грэйди
Купер
- Продюсер
Уолтон
Гоггинс
- Продюсер
Джон
Гамбург
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- ТГХудожница
Тереза
Гюлесерян
- СБХудожница
Сьюзэн
Боллз
- ККОператор
Крэйг
Киф
- ГМКомпозитор
Гэбриел
Манн
- БНКомпозитор
Бекки
Нюбул