Единицы массы: килограмм, грамм
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Детям
3 класс. Математика
Числа от 1 до 1000. Нумерация
Единицы массы: килограмм, грамм

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

7.02020, Единицы массы: килограмм, грамм
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

На данном уроке учащимся предоставляется возможность узнать, для чего предназначены весы, какими они бывают, познакомиться с единицами измерения массы ; килограммом, граммом ; научиться переводить килограммы в граммы и граммы в килограммы, потренироваться в решении задач по теме урока.

Рекомендуем родителям посмотреть урок «Измерение» и «Связь числа и геометрии. Часть 1. Измерения в геометрии. Свойства фигур».

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