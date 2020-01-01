WinkДетям3 класс. МатематикаЧисла от 1 до 1000. НумерацияЕдиницы массы: килограмм, грамм
3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн
7.02020, Единицы массы: килограмм, грамм
Образовательные0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 1
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 2
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 3
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 4
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 5
- 0+13 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 6
- 0+11 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 7
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 8
- 0+12 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 9
- 0+11 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 10
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 11
Сюжет
На данном уроке учащимся предоставляется возможность узнать, для чего предназначены весы, какими они бывают, познакомиться с единицами измерения массы ; килограммом, граммом ; научиться переводить килограммы в граммы и граммы в килограммы, потренироваться в решении задач по теме урока.
Рекомендуем родителям посмотреть урок «Измерение» и «Связь числа и геометрии. Часть 1. Измерения в геометрии. Свойства фигур».
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