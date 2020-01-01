3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке учащимся предоставляется возможность узнать, для чего предназначены весы, какими они бывают, познакомиться с единицами измерения массы ; килограммом, граммом ; научиться переводить килограммы в граммы и граммы в килограммы, потренироваться в решении задач по теме урока.



Рекомендуем родителям посмотреть урок «Измерение» и «Связь числа и геометрии. Часть 1. Измерения в геометрии. Свойства фигур».



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