WinkДетям3 класс. МатематикаТема Умножение и делениеЕдиница площади - квадратный сантиметр
3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн
7.02020, Единица площади - квадратный сантиметр
Образовательные0+
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Сезоны и серии
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 1
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 2
- 0+12 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 3
- 0+12 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 4
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 5
- 0+6 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 6
- 0+5 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 7
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 8
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 9
- 0+6 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 10
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 11
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 12
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 13
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 14
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 15
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 16
- 0+7 мин
3 класс. �Математика
Сезон 2 Серия 17
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 18
- 0+5 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 19
- 0+5 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 20
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 21
Сюжет
На данном уроке учащимся предоставляется возможность в ходе выполнения заданий сделать вывод о том, что для измерения площади фигур необходима единая мерка, познакомиться с одной из единиц измерения площади, квадратным сантиметром, потренироваться в вычислении и сравнении площади фигур в квадратных сантиметрах.
Рекомендуем родителям посмотреть урок «Измерение» и «Связь числа и геометрии. Часть 1. Измерения в геометрии. Свойства фигур».
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