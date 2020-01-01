3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке учащимся предоставляется возможность в ходе выполнения заданий сделать вывод о том, что для измерения площади фигур необходима единая мерка, познакомиться с одной из единиц измерения площади, квадратным сантиметром, потренироваться в вычислении и сравнении площади фигур в квадратных сантиметрах.



Рекомендуем родителям посмотреть урок «Измерение» и «Связь числа и геометрии. Часть 1. Измерения в геометрии. Свойства фигур».





Сериал Единица площади - квадратный сантиметр 2 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.