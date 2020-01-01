Единица площади - квадратный метр
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Детям
3 класс. Математика
Тема Умножение и деление
Единица площади - квадратный метр

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

7.02020, Единица площади - квадратный метр
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

На данном уроке учащимся предоставляется возможность познакомиться с еще одной единицей измерения площади ; квадратным метром, научиться переводить квадратные метры в квадратные дециметры и квадратные сантиметры, а также потренироваться в выполнении различных заданий на сравнение величин и решении задач разными способами.

Рекомендуем родителям посмотреть урок «Измерение» и «Связь числа и геометрии. Часть 1. Измерения в геометрии. Свойства фигур».

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