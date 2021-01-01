WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 19UFC Fight Night Las Vegas 19Эдди Вайнлэнд vs Джон Кастанеда
UFC Fight Night Las Vegas 19 (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+
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О сериале
Главный бой турнира состоялся между тяжеловесами Кeртисом Блейдсом (#2 в рейтинге) и Дерриком Льюисом (#4 в рейтинге). Деррик Льюис шeл на серии из трех побед, Кeртис Блэйдс сражался за пятую.
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