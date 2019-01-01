Эд Стаффорд. Игра на вылет (сериал, 2019) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Искатель приключений Эд Стаффорд отправляется в Азию, чтобы бросить вызов лучшим экспертам по выживанию в самых опасных и диких уголках мира. Эд столкнется с грозными противниками — их ждет гонка на выживание, и победит в ней тот, кто первым доберется до пункта назначения.



