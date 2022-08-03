Эд Стаффорд. Игра на вылет (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2018, Ed Stafford: First Man Out
Реалити - шоу18+
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О сериале
Искатель приключений Эд Стаффорд отправляется в Азию, чтобы бросить вызов лучшим экспертам по выживанию в самых опасных и диких уголках мира. Эд столкнется с грозными противниками — их ждет гонка на выживание, и победит в ней тот, кто первым доберется до пункта назначения.
СтранаВеликобритания
ЖанрРеалити - шоу
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
8.0 IMDb