Эбби Хэтчер. Сезон 2. Серия 203
Wink
Детям
Эбби Хэтчер
2-й сезон
203-я серия

Эбби Хэтчер (мультсериал, 2020) сезон 2 серия 203 смотреть онлайн

2020, Abby Hatcher
Мультсериалы, Фэнтези0+

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Сюжет

Историю семилетней девочки Эбби, которая помогает своим необычным друзьям-пушистикам преодолевать трудности и выражать свои эмоции. Она сохраняет хорошее настроение в любой ситуации и всегда протягивает руку помощи другим. В мире Эбби люди живут вместе с удивительными созданиями – пушистиками, обладающими уникальными способностями. Они могут принимать любые формы и размеры, а также становиться невидимыми.

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Рейтинг

5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Эбби Хэтчер»

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