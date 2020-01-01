2 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Э. Шим «Жук на ниточке». «Очень вредная крапива»
2 класс. Чтение
Читая - думаем
Э. Шим «Жук на ниточке». «Очень вредная крапива»

На этом уроке вы прочитаете рассказы о детях и постараетесь ответить на некоторые вопросы познакомитесь с биографией Эдуарда Шима.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

