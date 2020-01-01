2 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

На этом уроке вы познакомитесь с биографией и творчеством поэтессы Эммы Мошковской, рассмотрите два стихотворения детской писательницы, научитесь читать их правильно.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

