Э. Мошковская «Обида», «Трудный путь»
Wink
Детям
2 класс. Чтение
Читаем правильно
Э. Мошковская «Обида», «Трудный путь»

2 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

6.62020, Э. Мошковская «Обида», «Трудный путь»
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На этом уроке вы познакомитесь с биографией и творчеством поэтессы Эммы Мошковской, рассмотрите два стихотворения детской писательницы, научитесь читать их правильно.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг