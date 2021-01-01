UFC Fight Night Las Vegas 30 (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Джулия Авила vs Юлия Столяренко
UFC Fight Night Las Vegas 30
1-й сезон
2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В главном бою вечера Александр Волков постарается продлить серию до трех побед. Его соперник, Сирил Ган на данный момент не потерпел ни одного поражения в промоушене. Оба бойца участвуют в титульной гонке и находятся в ТОП-5 тяжелого дивизиона.

Жанр
Спортивный
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг