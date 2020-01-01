UFC Fight Night Las Vegas 4 (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2020, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
В главном бою на UFC Fight Night в Лас-Вегасе встретились бывший временный чемпион в лeгком весе Дастин Порье, занимающий третью строчку рейтинга UFC, и новозеландский боец Дэн Хукер, занимающий пятую строчку рейтинга в лeгком весе.
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