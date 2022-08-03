Джонни Уолкер vs Джастин Ледет
Wink
Сериалы
UFC Fight Night Fortaleza
1-й сезон
Джонни Уолкер vs Джастин Ледет

UFC Fight Night Fortaleza (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2019, UFC
Спортивный, Спортивный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

3 февраля 2019 года на арене города Форталеза состоялся бразильский турнир UFC Fight Night. В главном поединке сошлись 3-й и 4-й номера рейтинга легчайшего веса: Марлон Мораес (21-5-1) и Рафаэль Ассунсао (27-5). Их предыдущая встреча прошла в июне 2017-го — тогда победу присудили Рафаэлю.

Жанр
Спортивный
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг