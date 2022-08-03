Джонатан Стрендж и мистер Норрелл (сериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

История начинается в альтернативной Англии XIX века в период Наполеоновских войн. Английская магия, когда-то утраченная возвращается благодаря консервативному Гильберту Норреллу и дерзкому новичку Джонатану Стренджу. Мистер Норрелл воскрешает невесту высокопоставленного правительственного чиновника, заключив для этого сделку с потусторонними силами, тем самым запустив череду непредсказуемых и трагических событий.

