Джонатан Стрендж и мистер Норрелл (сериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
8.82015, Jonathan Strange & Mr Norrell
Фэнтези18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
История начинается в альтернативной Англии XIX века в период Наполеоновских войн. Английская магия, когда-то утраченная возвращается благодаря консервативному Гильберту Норреллу и дерзкому новичку Джонатану Стренджу. Мистер Норрелл воскрешает невесту высокопоставленного правительственного чиновника, заключив для этого сделку с потусторонними силами, тем самым запустив череду непредсказуемых и трагических событий.
СтранаВеликобритания
ЖанрФэнтези
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb