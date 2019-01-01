Джон Линекер vs Кори Сэндхаген
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UFC Fight Night Fort Lauderdale
1-й сезон
6-я серия

UFC Fight Night Fort Lauderdale (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2019, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+

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Сюжет

Главное событие турнира UFC Fight Night во Флориде – поединок между средневесами Роналдо «Жакарэ» Соуза и Джеком Херманссоном. Также в основном карде сразятся тяжеловесы Дмитрий Смоляков и бывший игрок NFL Грег Харди.

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