Джон из Цинциннати (сериал, 2007) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2007, John from Cincinnati
Фэнтези, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В томном прибрежном городке Империал Бич, проживает три поколения семейства Йост. Семья, некогда царившая в мире серфинга, переживает не самые легкие времена. Когда в город приезжает незнакомец по имени Джон, все меняется...
Сериал Джон из Цинциннати 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
7.0 IMDb
- МТРежиссёр
Марк
Тинкер
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Бьянчи
- ДБРежиссёр
Джесси
Бокко
- АДРежиссёр
Адам
Дэвидсон
- РДАктриса
Ребекка
Де Морнэй
- ГФАктёр
Грейсон
Флетчер
- УГАктёр
Уилли
Гарсон
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- Актёр
Луис
Гусман
- ККАктриса
Кила
Кеннелли
- ОНАктёр
Остин
Николс
- ЭОАктёр
Эд
О’Нил
- Актёр
Люк
Перри
- БВАктёр
Брайан
Ван Холт
- ДМСценарист
Дэвид
Милч
- ЛССценарист
Лаура
Сигел
- ДМПродюсер
Дэвид
Милч
- МТПродюсер
Марк
Тинкер
- МРХудожница
Мария
Ребман Казо
- ДПХудожник
Дэвид
Поттс
- ДБХудожница
Джени
Брайант
- МСМонтажёр
Марк
С. Манос
- СММонтажёр
Синди
Молло
- УБОператор
Ута
Бризвитц
- РХКомпозитор
Райнхольд
Хайль