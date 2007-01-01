Джон из Цинциннати. Серия 4
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Джон из Цинциннати
1-й сезон
4-я серия

Джон из Цинциннати (сериал, 2007) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2007, John from Cincinnati
Фэнтези, Драмы18+

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Сюжет

В томном прибрежном городке Империал Бич, проживает три поколения семейства Йост. Семья, некогда царившая в мире серфинга, переживает не самые легкие времена. Когда в город приезжает незнакомец по имени Джон, все меняется...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Фэнтези

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джон из Цинциннати»