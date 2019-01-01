Джон Ф. Кеннеди (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Кадры, запечатлевшие покушение на президента США Джона Кеннеди, скрупулезно изучались на протяжении почти 50 лет, но и сегодня эксперты продолжают биться над разрешением этой загадки века, восстанавливая кадр за кадром события того рокового дня.



Сериал Джон Ф 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.