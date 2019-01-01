Джон Ф. Кеннеди. Серия 1
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Джон Ф. Кеннеди
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Джон Ф. Кеннеди (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2019, JFK
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Кадры, запечатлевшие покушение на президента США Джона Кеннеди, скрупулезно изучались на протяжении почти 50 лет, но и сегодня эксперты продолжают биться над разрешением этой загадки века, восстанавливая кадр за кадром события того рокового дня.

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